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BiLSEM için ikinci kez seminer

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Gaziantep - Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürlüğü’nün daveti üzerine öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan kitleye eğitim semineri verdi.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:24
BiLSEM için ikinci kez seminer

Ocak ayı içerisinde de öğretmenler için aynı kuruma çevrimiçi seminer veren Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Şahinbey Belediyesi BİLSEM Öğrenme Akademisi’ etkinliklerine ikinci kez destek verdi. BİLSEM Müdürü Orhan Ertürk’ün daveti üzerine düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Öğrenciler için Bilim Okuryazarlığı ve Proje Faaliyetlerinin önemi’ konulu sunumunda, proje tasarımı ve proje yarışmaları hakkında bilgiler aktardı. Öteden beri yürüttüğü gönüllülük çalışmalarından da bahsederek, öğretmenlik mesleğinin gönül işi olduğuna ve proje faaliyetlerini de gönülden gelerek yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Toplantıya, kurumda görevli öğretmenler ile öğrenci ve velilerinden oluşan yaklaşık 50 kişinin farklı sürelerle katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşlarının da proje yarışmaları düzenlediğini hatırlatarak, hepsini değerlendirmelerini önerdi. Proje döngüsü yönetimi ve bilim okuryazarlığı konularında aydınlatıcı bilgilerin verildiği buluşmada Böyükata, ‘’Bilim okuryazarlığı, bilimsel kavramları anlayabilme, bilimsel konularda bilinçli kararlar alabilme, bilimsel bilgileri kullanma, bilimsel soruları tespit etme, bilimsel kanıtlardan sonuç çıkarma ve gerektiğinde bilimsel bilgiyi nasıl öğreneceğini bilme gibi boyutlarıyla anlaşılmalıdır’’ dedi. Tek bir tanımının olmadığını ifade eden Böyükata, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. Katılımcılar tarafından toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, faydalı bir buluşma olduğu ifade edildi. İlk kez katıldığını belirtenlerden bazıları, TÜBİTAK ile ilgili püf noktalara odaklanılmasının kendisi için çok yararlı olduğu, proje yazım sürecinde dikkat etmesi gereken noktaların farkına varıldığı söylendi. Gaziantep - Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, daha önce Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen seminerin kendileri için çok faydalı olduğu hatırlattı. Ertürk, geçen yıl toplam 65 tane TÜBİTAK 2204 ve 96 tane de Teknofest için proje başvurusu yaptıklarını bildirdi, bu seminerin de çok isabetli olduğunu vurgulayarak Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

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