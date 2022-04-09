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Bilişim sınıfı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, Yıldız Teknik Üniversitesinin desteği ile Köseli İmam Hatip Ortaokuluna bilişim sınıfı kuruldu.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:20
Bilişim sınıfı

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gönderilen bilgisayarlar ile okula yeni bir sınıf kazandırıldı. Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için kurulan bilişim sınıfının açılış töreni yapıldı. Yapılan açılış törenine Kaymakam Rabia Naçar, Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan, İstanbul Güngören Kızılay Şube Başkanı Erhan Tan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam katıldı. Açılan sınıfın hayırlara vesile olmasını dileyen Naçar, “Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde burada Köseli İmam Hatip Ortaokulumuzun bilişim sınıfının açılışını gerçekleştiriyoruz. Teknoloji çağındayız, öğrencilerimizi teknolojiden uzak şekilde yetiştirmek, bariz bir yanlış olur. Bundan dolayı okulumuza bilgisayar desteğinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. 

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