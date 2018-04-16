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Bilişim etkinlikleri verimli geçti

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ verimli geçti.

Bilişim etkinlikleri verimli geçti

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ verimli geçti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Bilişim etkinlikleri verimli geçti

Bu sene üç gün olarak planlanan etkinliklere, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata başkanlık etti. Etkinlikte, hem teknik hem de sosyal alanlardan konuşmalara yer verildi. Etkinliğin son gününde Doç. Dr. Hatice Kanbur Çavuş, sunum yaptı. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Melek Parlak Khalily, protein yapı yapılarının bilgisayar ortamında incelenmesi ile ilgili bazı uygulamaları anlattı. Arş. Gör. Dr. Hatice Arı, molekül yapılarının ve enerji analizlerinin bilgisayar tabanlı incelenme yollarından örnekler sundu, kendi çalışmalarında bazı sonuçları paylaştı. Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, veri analizlerinin nasıl yapılabileceğine dair bilgiler verdi, büyük veriler üzerinden yapılacak çalışmalarının önemine değindi. Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Ejder Çelik, internetin hayatımızı nasıl etkilediği, duygu ve davranışlarımıza varıncaya kadar, olumsuz yansımalarının dikkate alınması gerektiğini düşündüren değerlendirmelerde bulundu, düşünce ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Orhan Er’in başkanlık yaptığı oturumda proje tabanlı çalışmalardan örnekler de sunuldu. Karabük Üniversitesi Karabük Gençlik Merkezi Proje Kulübü Koordinatörü Veysel Güneri, endüstriyel değişimlerden, raylı sistemlerin ilişkili olduğu alanlardan ve robot temelli çalışmalarından bahsetti. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Mehmet Kaan Yıldırım, uydu sistemlerinde, uydudan alınan verilerin analizine dönük yapılan çalışmalardan ve bu yöndeki proje faaliyetlerinden bilgiler verdi. Sertaç Somuncu ise tasarım çalışmalarından örnekler paylaştı. Sorularla tartışmaların yapılabildiği, etkileşimli seminerlere katılanların mutlu ve faydalı buldukları bir program olduğu ifade edildi. Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üniversite içerisinden ve dışarıdan katkı veren konuşmacılara, başka şehirlerden gelerek Yozgat Bilişim Etkinliklerine iştirak eden herkese, oturum başkanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

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