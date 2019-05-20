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Bilişim Etkinlikleri tamamlandı

YOZGAT Bilişim Etkinlikleri'nin 14’üncüsü hafta sonunda gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı.

Bilişim Etkinlikleri tamamlandı

YOZGAT Bilişim Etkinlikleri'nin 14’üncüsü hafta sonunda gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Bilişim Etkinlikleri tamamlandı

Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe ilk günden itibaren başkanlık yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, geleneksel hale getirdikleri etkinliklere katılım sağlayanlara teşekkür etti. Katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden etkinlik başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Sunum yapan katılımcılar farklı konularda bilgi edinmemize sağladılar. Hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgilerin birlikte paylaşıp, tartışma başlatması etkinliğin niteliğini artırmıştır. Bu bizleri sevindirmektedir. Etkinlikler çevremizde bilişim kültürüne ilişkin farkındallığı ve bilinçlenmeyi artırmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Böyükata, Bilişim etkinliklerinin görünürlüğünün artırılması, üniversite dışında da fark edilmesi, büyük oranda Yozgat yerel basının sayesinde olduğuna dikkat çekti, ‘’Yıllardır bunu görüyoruz. Her zaman bu noktada destek verdiler ve ilgi gösterdiler” diye konuştu. 

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