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Bilişim etkinlikleri

BOZOK Üniversitesi’nde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ programı netleşti.

Bilişim etkinlikleri

BOZOK Üniversitesi’nde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ programı netleşti.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Bilişim etkinlikleri

İnternet Haftasına denk getirilerek, 2002 yılından buyana düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri, her seferinde yoğun ilgi gördü. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in Onursal Başkanlığında, 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili hazırlıklara başlanıldı. Etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 23 Mart 2018 tarihine kadar Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri istendi. 

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