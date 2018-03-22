İnternet Haftasına denk getirilerek, 2002 yılından buyana düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri, her seferinde yoğun ilgi gördü. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in Onursal Başkanlığında, 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili hazırlıklara başlanıldı. Etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 23 Mart 2018 tarihine kadar Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri istendi.