Bilişim Etkinlikleri devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Koordinatörlük ve Moderatörlüğünü üstlendiği ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ korona virüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle, videokonferans yöntemi ile devam ediyor. Etkinliğin ilk gününde ‘Yapay Zeka: Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?’ konulu seminere Afyon Kocatepi Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün konuşmacı olarak katıldı. Seminerde ‘Yapay Zeka’ gerçeğinin tarihi gelişim evreleri, günümüzdeki durumu anlatıldı, geleceğine dair bir değerlendirmede bulunuldu. İnsanın öğrenme becerilerinin makinelere kazandırılma serüveninin teknoloji ve sosyal bilimlerin pek çok alanı ile ilişkili örneklerine yer verilen seminere, Türkiye’nin çok farklı yerlerinde, akademisyen, öğrenci, kamu çalışanı ve farklı meslek gruplarından 100 civarında kişi katıldı. Katılımcıların meraklı sorularına da cevap verildi. Dr. Ertuğrul Ergün, farklı bilim dalları ve disiplinleri içeren örnekleri sade, akıcı bir üslupla aktardı. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler Cuma günü tamamlanacak.