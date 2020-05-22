Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102603
ALTIN
379.815
DOLAR
6.8020
STERLİN
8.2954
EURO
7.4129

Bilişim etkinlikleri

Yozgat Bilişim etkinlikleri seminerlerine devam edildi.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:52
Bilişim etkinlikleri

YOZGAT Bilişim Etkinlikleri ilgiyle izleniyor. Etkinlik fikrini Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın geliştirdiği ve gelenek haline gelen program, bu sene on beşinci kez düzenleniyor. Yozgat’ta üniversite kurulmamışken 2002 yılında başlatılan ve gönüllülükle yürütülen program Türkiye genelinde de bilinir hale gelmiştir. Bu sene 18-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştiren etkinliğin ilk iki günün de sırasıyla; Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün ‘Yapay Zeka: Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?’ konusunda, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Baloğlu ‘Dijital Girişimcilik’ konusunda bilgilerini paylaştılar.

Etkinliğin üçüncü gününde Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç. Dr. Vugar Ali Türksoy ‘Sağlık ve Bilişim’ konusunda seminer verdi. Seminerde, sağlık bilişimi ile ilgili olarak bilimsel bakış, tarihsel süreç, bu bağlamda ülkemizdeki durum, sağlık teknolojileri, genobilim ile tanı ve tedavi, hataları önleme, kök hücre tedavisi, biyosensörler ve nano biyosensörler, hasta bilgisi gösterimi, cerrahinin toplam entegrasyonu, nano organlar, nanorobot, nörozihin ve respirositler ile ilgili konulara değinildi, örnekler verildi. Korona virüs salgını sürecinde Çin’in başarısında bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı da örnek olarak bahsedildi. Akıllı hastaneler, yapay zeka etkinliği, sağlık bilişimindeki problemlerden de söz edilen toplantıda, ilk doğuşunda ‘sihirbazlık’ gibi görülen doktorluğun günümüzde neredeyse ‘mühendislik’ gibi uygulamalarla bezendiği de ortaya kondu. Temel bilimlerin ve teknolojik uygulamaların sağlık sektöründe çok daha etkin hale geleceği anlaşılmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe ‘Çevrimiçi Öğrenmede Araştırma Topluluğu’ başlıklı sunum yaptı. Üniversitelerde yaygınlaşan çevrimiçi öğrenme ortamlarına dair giriş niteliğinde ve temel bilgileri aktarmaya dönük hazırlanan seminerde, fiziksel ortam ve çevrimiçi ortam karşılaştırması yapılarak harmanlanmış öğrenme ele alındı ve bir model olarak ‘Araştırma Topluluğu’ kavramı izah edildi. Bu modelin bileşenleri, kategorileri ve göstergeleri anlatıldı.

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ‘5G Teknolojisi ve Kutupsal Kodlama’ konulu seminer verdi. Seminerde; 5G ve Ötesi Uygulamalar ile Shannon Kuramı üzerinde bilgiler paylaşıldı. Kablosuz sistemler, karşılaştırmalı olarak 1G'den 5G teknolojisine evrim süreci, 5G teknolojisinin avantajları, verinin fazlalıktan arındırılması; veri, enformasyon, belirsizlik ve anlam kavramları hakkında bilgiler verildi. Kanal kodlaması, hata düzeltme örnekleri ve yeni eğilimlerden de söz edildi.

Bugün ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz ‘Akademik Yazımda Endnote Kullanımı’ ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Kenan Aksüt ‘Bomba Gibi Bir Nesil: Alfa Kuşağı’ konulu seminerler ile etkinliğe katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Bilişim Etkinlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
173 yıllık kurum...
173 yıllık kurum...
Kırsal yatırıma destek
Kırsal yatırıma destek
Anlamlı destek
Anlamlı destek
Gençlerden iyilik hareketi
Gençlerden iyilik hareketi
Ekonomi konuşuldu
Ekonomi konuşuldu
Araçlar giremez!
Araçlar giremez!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim