YOZGAT Bilişim Etkinlikleri ilgiyle izleniyor. Etkinlik fikrini Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın geliştirdiği ve gelenek haline gelen program, bu sene on beşinci kez düzenleniyor. Yozgat’ta üniversite kurulmamışken 2002 yılında başlatılan ve gönüllülükle yürütülen program Türkiye genelinde de bilinir hale gelmiştir. Bu sene 18-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştiren etkinliğin ilk iki günün de sırasıyla; Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün ‘Yapay Zeka: Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?’ konusunda, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Baloğlu ‘Dijital Girişimcilik’ konusunda bilgilerini paylaştılar.

Etkinliğin üçüncü gününde Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç. Dr. Vugar Ali Türksoy ‘Sağlık ve Bilişim’ konusunda seminer verdi. Seminerde, sağlık bilişimi ile ilgili olarak bilimsel bakış, tarihsel süreç, bu bağlamda ülkemizdeki durum, sağlık teknolojileri, genobilim ile tanı ve tedavi, hataları önleme, kök hücre tedavisi, biyosensörler ve nano biyosensörler, hasta bilgisi gösterimi, cerrahinin toplam entegrasyonu, nano organlar, nanorobot, nörozihin ve respirositler ile ilgili konulara değinildi, örnekler verildi. Korona virüs salgını sürecinde Çin’in başarısında bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı da örnek olarak bahsedildi. Akıllı hastaneler, yapay zeka etkinliği, sağlık bilişimindeki problemlerden de söz edilen toplantıda, ilk doğuşunda ‘sihirbazlık’ gibi görülen doktorluğun günümüzde neredeyse ‘mühendislik’ gibi uygulamalarla bezendiği de ortaya kondu. Temel bilimlerin ve teknolojik uygulamaların sağlık sektöründe çok daha etkin hale geleceği anlaşılmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe ‘Çevrimiçi Öğrenmede Araştırma Topluluğu’ başlıklı sunum yaptı. Üniversitelerde yaygınlaşan çevrimiçi öğrenme ortamlarına dair giriş niteliğinde ve temel bilgileri aktarmaya dönük hazırlanan seminerde, fiziksel ortam ve çevrimiçi ortam karşılaştırması yapılarak harmanlanmış öğrenme ele alındı ve bir model olarak ‘Araştırma Topluluğu’ kavramı izah edildi. Bu modelin bileşenleri, kategorileri ve göstergeleri anlatıldı.

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ‘5G Teknolojisi ve Kutupsal Kodlama’ konulu seminer verdi. Seminerde; 5G ve Ötesi Uygulamalar ile Shannon Kuramı üzerinde bilgiler paylaşıldı. Kablosuz sistemler, karşılaştırmalı olarak 1G'den 5G teknolojisine evrim süreci, 5G teknolojisinin avantajları, verinin fazlalıktan arındırılması; veri, enformasyon, belirsizlik ve anlam kavramları hakkında bilgiler verildi. Kanal kodlaması, hata düzeltme örnekleri ve yeni eğilimlerden de söz edildi.

Bugün ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz ‘Akademik Yazımda Endnote Kullanımı’ ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Kenan Aksüt ‘Bomba Gibi Bir Nesil: Alfa Kuşağı’ konulu seminerler ile etkinliğe katılacak.