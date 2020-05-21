YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından geliştirilen fikir etrafında, 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen, bu sene on beşincisi video seminer yoluyla düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri devam ediyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Ergün tarafından verilen seminerden sonra, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Baloğlu seminer verdi. Seminerde teknolojiye dayalı olarak internet üzerinde yapılan girişimcilik faaliyetlerinin artarak devam ettiği belirtildi. Tutku, yetenek, gerçeklik ve üretim sahası/pazar/piyasa durumlarının dijital girişimcilik bakımından önemli unsurlar olduğu ortaya konan seminerde, pes etmemek gerektiği, ileri görüşlü olmak gerektiği, alana ilişkin iyi bir araştırma yapmak gerektiği, insanın kendisini iyi tanıması gerektiği, hangi konularda iyi olduğunun farkında olması gerektiği ifade edildi. Başarılı olmak, iyi bir yatırım yapmak, girişimcilik yapmak için fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek gerektiği hatırlatılarak, burada tecrübenin rolü belirtildi. Başarısızlıkların birer ders olduğu ve iyimserliğin korunması gerektiğinin altı çizildi. Dijital girişimcilikte, iyi bir takipçi olmak gerektiği, farklılığı yakalamak gerektiği, girişimcinin etrafındaki olayları hızlı takip eden, yorumlayan ve kritik eden kişiler olması gerektiği söylendi. Girişimci olacak kişilerin kendi kendini motive edebilmesi, vazgeçmeyen bir karaktere sahip olması gerektiği ifade edilen seminerde, hiçbir şeyin tesadüf olmadığı hatırlatıldı.

Etkinlik Koordinatörü ve Moderatörü Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Türkiye’nin çok farklı yerlerinden, akademisyen, öğrenci, kamu çalışanı ve farklı meslek gruplarından 100 civarında katılımcının semineri ilgiyle takip ettiğini belirterek, Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Ergün ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu Baloğlu’na değerli bilgilerini paylaşmaları sebebiyle teşekkür etti.