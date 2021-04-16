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Bilişim etkinliğinde son gün

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl 16’ıncısı, pandemi nedeniyle video/konferans yöntemi ile düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bugün yapılacak kapanış programıyla tamamlanacak.

16 Nisan 2021 Cuma 00:45
Bilişim etkinliğinde son gün

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından 16 yıldır sürdürülen Bilişim Etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl pandemi nedeniyle video/konferans yöntemi ile gerçekleştirilen ‘XVI. Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bugün yapılacak kapanış etkinliği ile tamamlanacak. Etkinlik kapsamında bugün üç farklı oturum yapılacak. İlki saat 11:00’da gerçekleştirecek olan oturuma Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş katılarak, ‘Covid19 ortamında ve sonrasında Tüketici Bilgi Sistemi’ konusunda seminer verecek. Saat 15:00’da TRT Genel Sekreterliğinden Araştırmacı Dr. Bahadır Avşar ‘Dijital Diplomasi Bağlamında Zeytin Dalı Operasyonu’ başlıklı sunumunu yapacak. Etkinliğin son semineri ise saat 21:00’de Arma Computer Genel Müdürü Cem Çuhadar tarafından ‘Dijital Paranın Doğuşu ve Gelecekte Neler Öngörülüyor?’ başlığı altında verilecek.
YENİ KARŞI OLMAK 
Etkinliğe katılan Multi-Consulting A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ‘Dijital Dönüşümde Kümelenmenin Önemi’ konulu konuşmasında, bürokrasinin yeni olana karşı olduğunu söyledi. Dijital dönüşümün kaynak, yatırım, Ar-Ge gerektirdiğine vurgu yapan Güvenç, dönüşüm sürecinde ciddi bir Pazar oluştuğu ve büyümekte olduğunun altını çizdi. Proje tabanlı çalışmalar yürütebilen şirketlerin çok az olduğuna dikkat çeken Güvenç, şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Tarım gibi pek çok sektör için robotların kullanımına ve sensör teknolojilerinin rolüne ilişkin örnekler veren Güvenç, yeni olanı riskli gören bürokratların konuyu üst makamlara yansıtmadığını, sorun çözme biçimlerimizin sağlıksız olduğunu ileri sürdü. Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, sekiz bin civarında kooperatifimiz olmasına rağmen arzu edilenin çok gerisinde kaldığımızı, cari açıktan sorununu çözemememiz halinde birkaç yıl içerisinde çözülebilecek problemlerin de beklediğini, ortaya kararlılıkla bir iradenin konması gerektiğini hatırlattı.
 

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Bilişim Etkinliğinde Son Gün
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