-Bilirkişi eğitimi tamamlandı

Odası Başkanı Ahmet Bulut, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamındaki 'Bilirkişilik Yönetmeliği' ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilere ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ alma ve sertifika sahibi olma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Bulut, bu kapsamda açtıkları eğitim sonunda 95 kişiye bilirkişilik yapma sertifikası verildiğini söyledi.