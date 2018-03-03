Bilirkişi eğitimi

Bulut, ‘Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler, bilirkişilik faaliyetini yürütebilmesi için temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi almaları gerekmektedir. Temel eğitim 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşacak. 2017 yılında 1.ve 2. Dönem yaptığımız bilirkişilik eğitiminde 120 kişiye bilirkişilik sertifikası verildi’ dedi.

Bulut, 2017 yılında bilirkişilik eğitimine başvuruyu kaçıranlar için, eğitim başvurularının başladığını, başvuruların 16 Mart 2018 tarihinde sona ereceğini kaydetti. Bulut, ‘Başvuru yapmak isteyen meslek mensuplarımız 550 lira ve diğer meslek mensubu erbapları için 725 lira eğitim ücretini https://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında kredi kartı ile on-line olarak ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılması takibinde bir iş günü sonra yapılabilmektedir’ diye konuştu.

