Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.361
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2668
EURO
4.6657

Bilirkişi eğitimi başladı

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ikinci dönem ‘Bilirkişilik’ eğitim kursu başladı.

Bilirkişi eğitimi başladı

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ikinci dönem ‘Bilirkişilik’ eğitim kursu başladı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
0 Okunma
Bilirkişi eğitimi başladı

Oda Başkanı Ahmet Bulut, Bilirkişilik Kanunu kapsamındaki yönetmenlik ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ alma, sertifika sahibi olma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Bulut, Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişilik temel eğitimi vermek için yetkilendirilen kurumlar arasında yer alan Yozgat Mali Müşavirler Odası tarafından açılan ilk dönem kursun tamamlanmasının ardından şimdi de ikinci dönem eğitimlerine başlanıldığını kaydetti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-ENGELLİLERE DESTEK
-ENGELLİLERE DESTEK
-TMO yıkımına başlandı
-TMO yıkımına başlandı
Şehir nefes alıyor
Şehir nefes alıyor
Denetimlere devam
Denetimlere devam
Mustafa Efendi anlatıldı
Mustafa Efendi anlatıldı
Gençler sabah buluştu
Gençler sabah buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim