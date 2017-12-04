Bilirkişi eğitimi başladı

Oda Başkanı Ahmet Bulut, Bilirkişilik Kanunu kapsamındaki yönetmenlik ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ alma, sertifika sahibi olma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Bulut, Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişilik temel eğitimi vermek için yetkilendirilen kurumlar arasında yer alan Yozgat Mali Müşavirler Odası tarafından açılan ilk dönem kursun tamamlanmasının ardından şimdi de ikinci dönem eğitimlerine başlanıldığını kaydetti.