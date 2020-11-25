Bilirkişi eğitim süresi uzatıldı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, pandemiden dolayı yapılması gereken bilirkişilik eğitimleri ile halen bilirkişilik yapmakta olan kişilerin yenileme eğitimleri konusunda yükümlüleri bilgilendirdi. Bulut, yasa gereği bilirkişi olarak görev yapanların üçüncü yıllarını doldurmaları nedeniyle eğitim almalarının zorunlu olduğunu, aksi takdirde bilirkişi görevlerine devam edemeyeceklerini vurgulayarak, yapılması gereken eğitim çalışmalarının ertelendiğini söyledi. Bulut, ‘’Bilirkişilik bölge kurullarınca yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup, ihtiyaca binaen 2019 yılında yeni bilirkişiler, bölge kurulları listelerine eklenmiştir. Aynı Yönetmelik kapsamında bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilmesini öngörülmektedir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz’’ dedi. Bulut, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları, devamında yeniden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının alınması Daire Başkanlığınca planlandığını bildirdi. Bulut, Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirler nedeniyle 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini almalarının uygun görüldüğünü hatırlattı. Bulut, ‘’2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yılsonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.