Bilirkişi eğitim başvurusu

Bulut, başvuru yapmak isteyen meslek mensuplarının 650 lira, diğer meslek erbaplarının da 850 lira eğitim ücretini, http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebileceklerini kaydetti. Bulut, ödemenin Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi’ndeki hesaba da ödeyebileceğini bildirdi. Bulut, ‘’Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir. Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişilerin, bilirkişilik faaliyetini yürütebilmesi için temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi almaları gerekmektedir. Temel eğitim; 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşacaktır. Başvuru yaparken 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesindeki, Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. Maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi’nin alınmış olması Bilirkişi Listesine başvuru için aranan şartlardan sadece birini sağlamaktadır. Bilirkişi Listesine kayıt anlamı içermez’’ diye konuştu.

