Bilinçli olmak şart!

SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, Vergi Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Bulut;

“Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Bu ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir.Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, mükellef odaklı çözüm üreten, mükellef haklarını gözeten, toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri, adil, şeffaf, tarafsız ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayan, vergiyi tabana yayan ve mükellefe kaliteli hizmet sunan bir politika izlenmesi, sağlam bir vergi sisteminin olduğunu gösterir” dedi.

“Vergi ülkemizin en önemli gelir kaynağıdır. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Maliye biliminin ana öğelerinden biri olan vergi, üzerinde pek çok araştırma ve çalışmanın yapıldığı bir alandır” diyen Bulut, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için toplumda vergi bilincinin oluşturulması şarttır.