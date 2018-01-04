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Bilinçli aile konferansı

SORGUN ilçesinde Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

Bilinçli aile konferansı

SORGUN ilçesinde Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Bilinçli aile konferansı

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından organize edilen konferans, Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro salonunda yapıldı. Konferansa Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın yanı sıra, Sorgun Belediye Başkan vekili Murat Gürbüz, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan’da katıldı.

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