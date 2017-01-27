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Bilimsel kurs

27 Ocak 2017 Cuma 07:00
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı işbirliği ile “IBASPM ile Beyin Beyaz Cevher, Gri Cevher, Csf ve Toplam Beyin Hacminin Hesaplanması” konulu kurs düzenlendi.

Bilimsel kurs
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Acar tarafından verilen kursta akademik personelin pratik deneyim kazanmaları hedeflendi.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven Tıp Fakültesindeki akademik personele yönelik bilimsel faaliyetler adına kurs düzenlediklerini belirterek katılımcı kursiyerlere sertifika verdiklerinin bilgisini verdi. Prof. Dr. Ataseven,  akademik ve idari personele yönelik bu tip eğitici programların devam edeceğini söyledi.

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