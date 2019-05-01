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Bilime Uzanan Yol

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nca bu yıl üçüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

Bilime Uzanan Yol

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nca bu yıl üçüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Bilime Uzanan Yol

Fen Bilgisi öğretmeni ve proje yürütücüsü Samet Cengiz, gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan 26 proje davetliler tarafından büyük beğeni ve ilgiyle izlendi. Okul Müdürü M. Ayfer Dalaslan, ‘’TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. 
Kaymakam Davut Sinanoğlu ise, TÜBİTAK Bilim Fuarının fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesini katkı sunmasını temenni ettiği konuşmasında, "Başta proje yürütücüsü hocamıza ve okul müdürümüze 3 yıl üst üste böylesi önemli bir projeye imza attıkları içen tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. 
 

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