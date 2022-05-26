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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:54
Bilime tam destek

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ülke de bölgesel ve küresel lider olması her şeyden evvel bilim temelli bilimsel üretimle ve bunun teknolojiye dönüşmesi ile mümkün olduğunu belirten Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurettin Demir, “Bilim Fuarımızda ziyaretçilerimiz, proje hazırlayan öğrencilerimiz tarafından projeleri hakkında bilgilendirildi. Bilim fuarımız uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Hem öğrenecek hem de eğlenebileceğiniz TÜBİTAK bilim fuarımıza tüm halkımızı bekliyoruz. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın açılışında bizleri onurlandıran İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal'a, Şube Müdürümüz Coşkun Bölükbaşı’na okul ve kurum müdürlerimize teşekkür ederim” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise yapmış olduğu açıklamada, “Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları icatlar ile dopdolu bir TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışımızı gerçekleştirdik. Tüm halkımızın öğrencilerimizin yapmış oldukları teknolojik icatları okullarımızda görmelerini tavsiye ederim, dedi. Önümüzdeki günlerde Sosyal Medya hesaplarımızdan paylaşılan etkinlikleri takip edebilir, dileyen velilerimiz paylaşılan etkinliklerimize katılabilirler.  Öğretmen ve öğrencilerimize TÜBİTAK 4006 bilim fuarına yapmış oldukları icatlardan ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
•Haber Merkezi•

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