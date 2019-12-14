Bilim söyleşisi

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Atom ve Molekül Nanoyapılarının Enerji ve Yapı Özellikleri’ konusunda bilgiler verdi. Böyükata, etrafımızdaki maddelerin atom ve molekül düzeyinde gösterdikleri özelliklerin, yoğun madde formundakinden farklı olduğunu ifade etti. Böyükata, bu iki form arasındaki bölgede atom/molekül topaklarının ilginç, araştırmalar için yeni olan özellikler sergilediğini belirtti. Lise 10, 11 ve 12’inci sınıflarda eğitim gören 120 civarında öğrencinin ve öğretmenlerin yer aldığı buluşmada, katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Böyükata, akademik hayata ilişkin bilgi ve tavsiyelerde de bulundu. Böyükata, temel bilimlerde yapılan çalışmaların ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgilerin büyük dönüşümlere, rekabet gücü yüksek yeniliklere kapı aralama gücü olduğunu örneklerle bahsetti. Bugünkü günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyin altında çok uzun yıllar yapılan bilimsel çalışmaların yattığı ifade edildi. Öğrencilerin ilgiyle ve merakla takip ettikleri söyleşinin sonunda, Keskin Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Muslu ve Keskin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol İtişen, çok faydalı bir toplantı olduğunu belirterek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edip, plaket ve yöreye özgü tanıtım materyali takdim etti.

