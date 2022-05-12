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Bilim sergisi açıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı. 

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:35
Bilim sergisi açıldı

Sergide, Melikli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin öncülüğünde öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler sergilendi. Bilim Fuarı sergisine Kaymakam Fatih Topuz, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin yapmış oldukları projeleri bir bir inceleyen Kaymakam Topuz, “Yapmış oldukları çalışmalarından dolayı okulumuz idarecilerine, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim. Gelecek yıllarda da bu gibi etkinliklerin yapılmasını, öğrencilerimize yaşayarak, izleyerek, gözlem yaparak öğrenmelerine katkı sağlanması gerekiyor” dedi. 

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