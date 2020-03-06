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Bilim Şenliği

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Türkiye Finalinde yer aldı.

06 Mart 2020 Cuma 03:51
Bilim Şenliği

Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl 4’üncü kez düzenlendi. Türkiye ve 17 Türk Dünyası Ülkesinden, ilköğretimde öğrenim gören 4-8’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı, Bedensel Engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluşlar dalında yarışma tertiplendi. Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Gamze Mete’nin danışmanlığında, Salih Eser isimli öğrenci ‘Akıllı Kemer’ isimli projesi ile etkinlikte yer aldı. Proje, yurt dışından 14 ülke ve Türkiye’den 28 ilin ön elemeyi geçtiği 100 projeden biri olarak sergiye çağrıldı. 7 Mart 2020 tarihine kadar Ankara’da devam edecek olan Türkiye Finaline katılım sağlayan projeye Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı destek verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Bilim Şenliği
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