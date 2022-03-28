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Bilim sempozyumu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, ‘Uyuşturucuyla Mücadele Bilim Sempozyumu’ düzenlenecek.  

28 Mart 2022 Pazartesi 00:40
Bilim sempozyumu

Çağın en büyük sağlık ve sosyal problemlerinin başında gelen geleceği tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık konularının işleneceği ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim SempozyumuAkdağmadeni'nde düzenleniyor. Akdağmadeni Belediyesi ve Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulunun ev sahipliğinde madde bağımlılığı ile mücadele gösteren Bilim İnsanlarının katılacağı sempozyum Sağlık Yüksek Okulu Konferans salonun da 28-29 Mart tarihlerinde vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek.  Sempozyumun onursal başkanlığını Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Saffet Köse ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ersan Aslan gerçekleştirecek.  Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın da sempozyum başkanı olarak ‘Uyuşturucunun Vücuda Etkileri’ konusunu anlatacağı Yozgat ve Akdağmadeni ilçesi için büyük öneme sahip sempozyuma tüm vatandaşlar davet edildi. 

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