Bilim Rüzgarı alanda esecek

Bilginin teknolojiye, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla Yozgat'ta Bilim Şenliği etkinliğinin ilk defa 2018 yılında yapıldığı hatırlatıldı. 4007 TUBİTAK Bilim Şenliğinin ikincisinin ‘Bozkırda Bilim Var’ ismiyle 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Cumhuriyet Alanı’nda başlayacağı hatırlatıldı, şenliğin üç gün boyunca devam edeceği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, ‘’Eğitimin öznesi öğrencilerimizi ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımızı Bilim Şenliğimize bekliyoruz. Ayrıca bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın Valimize, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Celal Köseye, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a, İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, AFAD il Müdürlüğümüze, Milli Eğitim AR-GE birimi ile emek veren tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ denildi.