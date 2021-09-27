Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
498.67
DOLAR
8.8593
STERLİN
12.1399
EURO
10.4390

Bilim Rüzgarı alanda esecek

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek Bozok’ta TÜBİTAK 4007 Bilim Rüzgarı etkinliği için hazırlıklar devam ediyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:09
Bilim Rüzgarı alanda esecek

Bilginin teknolojiye, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla Yozgat'ta Bilim Şenliği etkinliğinin ilk defa 2018 yılında yapıldığı hatırlatıldı. 4007 TUBİTAK Bilim Şenliğinin ikincisinin ‘Bozkırda Bilim Var’ ismiyle 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Cumhuriyet Alanı’nda başlayacağı hatırlatıldı, şenliğin üç gün boyunca devam edeceği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, ‘’Eğitimin öznesi öğrencilerimizi ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımızı Bilim Şenliğimize bekliyoruz. Ayrıca bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın Valimize, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Celal Köseye, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a, İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, AFAD il Müdürlüğümüze, Milli Eğitim AR-GE birimi ile emek veren tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Bilim Rüzgarı Alanda EsecekYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberİlMilliEğitimMüdürlüğüCumhuriyetAlanıBilimRüzgarıTübitak4007BilimŞenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan çocuk bulundu
Kaybolan çocuk bulundu
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
UÇURTMALI ŞENLiK
UÇURTMALI ŞENLiK
Geceye damga vurdu
Geceye damga vurdu
Çalıştay yapıldı
Çalıştay yapıldı
Çocukların yüzü güldü
Çocukların yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim