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BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi içinde yer alan ‘Bilim Merkezi’ ile Çekerek ilçesinin ilk ‘Cep Sineması’ ile ilgili inşaat çalışmaları hızla devam ederken, kısa sürede tamamlanıp, hizmete açılması planlandı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:16
BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden Bilim Merkezi’nin çok yakında faaliyete geçirilmesi amacıyla inşaat çalışmalarına hız verildi. Millet bahçesi projeleri içerisinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir Bilim Merkezinin yer alacağı Çekerek'te, başta  çevre il ve ilçelerdeki okullar olmak üzere, bölge bilimsel faaliyetlerle buluşacak. Bilimsel faaliyetlere verdiği destek ve bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın teşvikiyle yakında faaliyete geçecek olan merkezde, Biyoloji ve Kimya bilimlerini içeren yaşam atölyesi, Fizik ve Mühendislik bilimlerini içeren teknoloji atölyesi, tasarım ve robotik atölyeleri yer alıyor. Farklı yaş gruplarına da hitap edecek olan Bilim Merkezinde, birbirinden farklı temaları işleyen sergiler ziyaret edilebilecek. Bu kapsamda, Bilim Merkezinde, insan vücudundan yeni teknolojilere, temel bilimlerden evrene, dünya bilim tarihine pek çok alanda bilimle tanışılabilecek. Bilgiyi ve bilimi klasik yöntemler yerine görsel, işitsel ve duyulara hitap eden yollarla keşfedilebilecek. Meyvelerin DNA'larını incelemekten sabun yapımına, robotları yarıştırmaktan su molekülünü araştırmaya kadar pek çok atölye çalışması yapılabilecek. Düzenlenecek bilim etkinlikleri ve bilim söyleşilerine herkes katılım sağlayabilecek. Bu arada Çekerek'in merkez içinde yer alacak ilk ‘Cep Sineması’ da ilçenin sosyal yaşantısına renk katacak. •HABER MERKEZİ• 

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BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK
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