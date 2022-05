Bilim Fuarlarının açılışı gerçekleştirildi

Araplı İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu ve Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

‘HEM EĞLENİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLAR’

Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ülkemizin bölgesel ve küresel lider olması her şeyden evvel bilim temelli bilimsel üretimle ve bunun teknolojiye dönüşmesi ile mümkün olduğunun altını çizen Araplı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Saffettin Alan, “Bilim Fuarını ziyaret eden vatandaşlar proje hazırlayan öğrencilerimiz tarafından projeleri hakkında bilgilendiriliyor. Bilim fuarımız uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Hem öğrenecek hem de eğlenebileceğiniz TÜBİTAK bilim fuarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

‘BİRİNCİSİ DÜZENLENDİ’

Türk Telekom Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 1’incisi düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının ve Coğrafya Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu belirten Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürü Musa Doğançay, bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade etti. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olduğunun altını çizen Doğançay, eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak olduğunu belirtti. Doğançay, “7 proje, inceleme alanında 3 proje, tasarım alanında 7 proje olmak üzere, toplam 17 projeyi 51 öğrencimiz, 14 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Yine öğrenmenin kaçınılmaz yöntemlerinden biri olan yaşayarak ve yaparak öğrenmenin hayata geçirildiği bu çalışmamızda coğrafya dersinin laboratuvarı olan doğanın ve doğal şekillerin küçük örneklerini tasarlayarak ve uygulayarak öğrenmeyi en güçlü şekilde gerçekleştiren öğrencilerimiz hem öğrenmişler hem de hoşça vakit geçirmişlerdir. 100 öğrenciyle 100 proje kapsamında emek verilen bu çalışmaları Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi olarak sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Yine Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda ve coğrafya sergisinde çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir.

Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje ve sergi çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Proje çalışmalarında ve coğrafya sergisinde emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkürlerimi sunarken, gelecek yıllarda daha çok projeyle fuarımızın ve coğrafya sergisinde geleneksel hale gelmesini temenni ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Muhammed Üstüntaş