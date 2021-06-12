Bilim fuarları açılıyor

Yozgat il merkezinde Bozok 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda MEB ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi. 16 projenin yer aldığı serginin açılışını yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, sergiyi gezerek öğrencilere başarılar diledi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ise Milli Egemenlik Ortaokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Mücahit Erbaş İHO tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlendi. Bilim Fuarları Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile Şube Müdürleri ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.