Bilim Fuarı açıldı

İlginç tasarım ve araştırma projelerinin yer aldığı fuarı gezen protokol üyeleri, öğrencilerin sunumlarını dinledi. Okul Öğrenci ve öğretmenlerinin gayretleri ile hazırlandığı, farklı projelerin sergilendiği etkinlik ilgi gördü. Okul Müdürü Cengiz Karaca, "Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim Fuarları birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişinin fark edilmesini sağlar. Emek veren öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sınıflarda sergilenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına İlçemiz Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkan Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kurum Amirleri ve davetliler katıldı.