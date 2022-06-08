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Bilim Fuarı açıldı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:00
Bilim Fuarı açıldı

Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe idare amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin özgün ürünlerinin tanıtıldığı sergide, günün anısına pasta kesilip, şiirler okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin bilim ve tekniğe, teoriden uygulamaya ve tasarım yapmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projelere emek veren okul idarecilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimize; katılımları ile bizleri mutlu eden İlçe İdare Amirlerine ve köy halkına çok teşekkür ederiz” dedi.
Haber Merkezi

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Bilim Fuarı Açıldı
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