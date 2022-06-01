Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bilim fuarı açıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında fuar düzenlendi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:27
Bilim fuarı açıldı

Reşat Akyön Ortaokulu’nda açılan bilim fuarına Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Okul Müdürü Erdal Akdaş, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim fuarında, Belediye Başkanı Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergül, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili çeşitli bilgi aldıktan sonra projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler. Açılışta konuşma yapan okul müdürü Erdal Akdaş, fuarda gerçekleştirilen projelerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi. Belediye Başkanı Yılmaz ise eğitim kurumlarının öncelikli amacının yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak olduğunu belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkardıkları bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temennilerinde bulunan Yılmaz, “Bugün burada, Reşat Akyön Ortaokulu öğrencilerimiz tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezdik. Öğrenci kardeşlerimiz tarafından hazırlanan bu fuarda çeşitli çalışmaları sergileyen çocuklarımız İnşallah ileride ülkemiz yararına olacak büyük buluşların mimarı olacaklardır” dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bilim Fuarı Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7’den 70’e el ele
7’den 70’e el ele
Sınavla öğrenci alacak
Sınavla öğrenci alacak
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Topluluk göz doldurdu
Topluluk göz doldurdu
Moral kahvaltısı
Moral kahvaltısı
Sevince ortak oldu
Sevince ortak oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim