Bilim fuarı açıldı

Reşat Akyön Ortaokulu’nda açılan bilim fuarına Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Okul Müdürü Erdal Akdaş, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim fuarında, Belediye Başkanı Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergül, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili çeşitli bilgi aldıktan sonra projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler. Açılışta konuşma yapan okul müdürü Erdal Akdaş, fuarda gerçekleştirilen projelerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi. Belediye Başkanı Yılmaz ise eğitim kurumlarının öncelikli amacının yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak olduğunu belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkardıkları bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temennilerinde bulunan Yılmaz, “Bugün burada, Reşat Akyön Ortaokulu öğrencilerimiz tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezdik. Öğrenci kardeşlerimiz tarafından hazırlanan bu fuarda çeşitli çalışmaları sergileyen çocuklarımız İnşallah ileride ülkemiz yararına olacak büyük buluşların mimarı olacaklardır” dedi. Haber Merkezi