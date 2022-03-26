Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bilim ekonomiye dönüşecek

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret ederek Bilmin ve İlmin Yozgat’ta ekonomiye dönüştürülmesi noktasında görüş alış verişinde bulundu.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:25
Bilim ekonomiye dönüşecek

Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında sürekli görüşmeler yapan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin Yozgat ekonomisine katkıda bulunması noktasında çeşitli çalışmalar yapmaya hazırlanıyorlar. Önceki gün Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen’i ziyaret eden Çelik, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yapılacak ortak projeler ve Yozgat’ın gelişimine sunulabilecek katkılarla ilgili ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete Çelik ile beraber Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Irgatoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Hakan Bektaş’ta katıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Rektör Karadağ ile yaptıkları görüşmede Üniversite sanayi iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi. Endüstriyel Kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesine kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında destek olduklarını dile getiren Çelik, yatırımcı ile üniversite arasında nasıl köprü olacakları noktasında da görüş alış verişinde bulunduklarını vurguladı. Türkiye’nin güzide Üniversitelerinden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesinde bilginin, bilimin ve ilimi Yozgat ekonomisine kazandırmak istediklerinin altını çizen Çelik, ‘’Bilginin ve ilimin merkezi olan Üniversitemizde başta rektörümüz olmak üzere çok kıymetli akademisyenlerimizin Arge çalışmaları ile inovasyon teknolojilerini nasıl yatırıma dönüştürürüz noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte te rektörümüz ile birlikte Yozgat ekonomisi üzerine çok daha fazla bir araya geleceğiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
CumaMartIlçelerHaberSorgunIlerigazetesiYozgatBilim Ekonomiye DönüşecekYozgat Ticaret Ve Sanayi OdasıSinan çelikYozgat Bozok üniversitesiProf. Dr. Ahmet KaradağZiyaretBilmin Ve İlmin Yozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sikke ele geçirildi
Sikke ele geçirildi
Balyalar küle döndü
Balyalar küle döndü
Doluluk oranı arttı
Doluluk oranı arttı
Kaan Projesi
Kaan Projesi
Minikler kodlama ile tanıştı
Minikler kodlama ile tanıştı
Çiftçi kalkınacak
Çiftçi kalkınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim