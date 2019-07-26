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Bilim Çalıştayı başladı

BOZOK Üniversitesi 8. Bilim Çalıştayı dün başlayan etkinliklerle start aldı.

Bilim Çalıştayı başladı

BOZOK Üniversitesi 8. Bilim Çalıştayı dün başlayan etkinliklerle start aldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Bilim Çalıştayı başladı

Bozok Üniversitesi’nde bu sene 8’ncisi düzenlenen Bilim Çalıştayı Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Çalıştayın açılış programına Vali Yardımcısı Mehmet Öz, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çalıştay Başkanı Mustafa Böyükata, bu sene sekizincisini tertipledikleri çalıştayın bundan sonraki senelerde daha geniş katılımlı olacağını ve bilimsel yayınlarda yer bulacağını arzu ettiğini söyledi.

Böyükata,  önceki yıllarda kimya, bor, biyolojik moleküler gibi konu ve bilim dallarını çalıştayın teması olarak belirlediklerini ifade ederek, “Bu yıl özel bir tema belirlemedik” dedi. Türkiye’de temel bilimlerde belli bir mesafe kat edildiğini lakin bir anda ciddi bir erozyona uğranıldığını vurgulayan Böyükata, “Bunun önüne geçilmelidir, bunun önüne geçmek zorundayız. Toplumda fizik, kimya, biyoloji mezunlarının iş bulamadığı ezberi tekrarlanır. Lakin bu ezber doğru değildir” şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ise bu sene sekizincisi düzenlenen çalıştayı bugünlere taşıyan Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Rektör Karadağ, dünyada temel bilimlerin çok popüler olmasına karşın ülkemizde öyle olmadığını bildirdi.

Rektör Karadağ, “1950’li yıllarda temel bilimler için özel bir çalışma yapılmış. O tarihlerde yetişen duayen hocalarımız, bizleri bugünlere getirdiler. Temel bilimler tüm bilimlerin yol kavşağıdır”  diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştayın ilk oturumu başlatıldı.

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