Bilgisayarlı petekler Irak yolcusu

Yozgat'ta üretip, geliştirdikleri ‘Akıllı Petek’ ismini verdikleri elektrikli radyatör-kalorifer sistemlerinin satışına devam ettiklerini belirten Mustafa Karabacak, İstanbul'dan kendisini arayan, ısıtma sistemi hakkında bilgi alan şirket sahibi Mehmet Düzcan ile ön görüşme yaptıklarını söyledi. Karabacak, Akıllı Petekler ile ilgili çalışma sistemi, elektrik tüketimi ve kullanımı hakkında kendilerine bilgiler verdiklerini, ürünü görmeleri için numune olarak bir petek gönderdiklerini kaydetti. Karabacak, ‘’İstanbul'daki firma yetkilileri Kuzey Irak'ta yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı diğer ısıtıcıları kullanamadıklarını, Jeneratör ile çalışabilecek bir ısıtıcıya ihtiyaçların olduğunu söylediler. Irak'lı firma sahibi ile görüşmeler yapıldı. Test amaçlı Irak'a bir adet petek gönderdik. Irak'ta yapılan testlerde peteklerin Jeneratör ile düşük enerji ile çalıştığını, ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ürün olduğu belirlendi, satış için resmi işlemler başlatıldı’’ dedi.

Karabacak, gerekli görüşme ve anlaşmalar yapıldıktan sonra peteklerin en kısa sürede Kuzey Irak'a gönderileceğini sözlerine ekledi.

