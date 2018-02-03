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BiLGiSAYAR KURSUNA YOğUN iLGi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Bilgisayar İşletmenliği kursuna yoğun ilgi oluyor.

BiLGiSAYAR KURSUNA YOğUN iLGi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Bilgisayar İşletmenliği kursuna yoğun ilgi oluyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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BiLGiSAYAR KURSUNA YOğUN iLGi

 Usta öğretici Büşra Doğan gözetiminde 21 kursiyerin devam ettiği Bilgisayar işletmenliği kursu tamamlandığında, kursiyerler sertifika alacak. Kursta donanımı oluşturan üniteler, Bilgisayar kasasında bulunan başlıca üniteler, klavyedeki tuşlar ve görevleri, işletim sistemi, WordPad gibi konularda kursiyerlere uygulamalı olarak bilgiler veriliyor. Bilgisayar İşletmenliği Usta öğretici Büşra Doğan, bilgisayar kursuna yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Şuanda 21 kursiyer ile kurslarının devam ettiğini dile getiren Doğan, 15 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kurslarının sonrasında kursiyerlere sertifikalarının verileceğini belirtti. Hafta içi her gün gerçekleştirdikleri kurs sonrasında Bilgisayar İşletmenliği kursu için tekrar müracaatların başlayacağının altını çizen Doğan, şuanda bile kursa katılmak isteyenlerin olduğunu 15 Şubat tarihinden sonra gerekliği çoğunluğa ulaşıldığında tekrar bilgisayar kurslarını açacaklarını sözlerine ekledi. 

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