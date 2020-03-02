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BiLGiLERiNi TAZELEDiLER

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde bilgi ve kültür yarışması yapıldı.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:38
BiLGiLERiNi TAZELEDiLER

Büyük ilgi gören yarışma öncesinde gençler Şehitlerimiz için topluca dua etti.  Yozgat Merkez Gençlik Merkezi üyeleri arası bilgi yarışması, üniversiteler arası ve liseler arası olmak üzere iki kategoride yapıldı. Yozgat Gençlik Merkezinde yapılan yarışmaya gençler ve velileri yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada toplam 75 gurubun katıldı. Şehitler anısında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İdlib Şehitleri anısına Çapanoğlu Camii İmam Hatibi Cemal Şahiner’in Kur’an-ı Kerim okuması ve Dua edilmesinden sonra yarışmaya geçildi. Yarışma sonunda dereceye giren gençlere hediye verildi.

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BiLGiLERiNi TAZELEDiLER
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