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Bilgilendirmede bulundular

Sarıkaya ve Akdağmadeni Belediye Başkanları, MHP milletvekillerini hazırladıkları projeler hakkında bilgilendirdi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:27
Bilgilendirmede bulundular

SARIKAYA ve Akdağmadeni Belediye Başkanları, Ankara’da ziyaret ettikleri MHP milletvekillerine, hazırlayıp, uygulamaya koyacakları projeler konusunda bilgilendirmede bulundu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, MHP Sarıkaya İlçe Başkanı Alpaslan Erbek ile birlikte TBMM’de Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i MHP Genel Merkezinde de Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ı ziyaret etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Olukozü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy ile birlikte TBMM’inde MHP’li vekillerle buluştu. Yalçın ve Aydınsoy, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile birlikte diğer milletvekillerine daha önce başlanan ve proje aşamasında olan hizmetler hakkında bilgi verip, değerlendirmede bulundular. Akdağmadeni İlçesinin dünyaca meşhur Salebi, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a da ikram edildi. 

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Bilgilendirmede Bulundular
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