BiLGiLENDiRME YAPTI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, işverenlere ‘Kısa Çalışma Ödeneği ve Normalleşme Desteği’ hakkında bilgiler verdi. İşverenlerin sorularını yanıtlayan İl Müdürü Yıldız, Covit-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen desteğin, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdürüleceğini, böylece istihdamın korunmaya devam edileceğini söyledi. Normalleşme Desteğinin 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yıldız, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini aktardı. Yıldız, ‘’Ayrıca, bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışmada veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşmaya gidilecektir’’ dedi. Yıldız, normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden bin 103,63 lira mahsuplaşma yapılacağını bildirdi. Yıldız, ‘’Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olup SGK tarafından 25 Ağustos’ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır’’ şeklinde konuştu. Yıldız, Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı. Yıldız, Covit-19 pandemi sürecinde işçi ve işverenin yanında olmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.