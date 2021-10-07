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Yozgat
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Bilgilendirme yaptı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Keşf-i Yozgat başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen geziler ve çalıştay sonrasında hazırlanan raporu ilgili makamlara ulaştırmaya başladı.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:15
Bilgilendirme yaptı

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat İl Koordinatörü Memiş Sezen'i makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti. Uğuz, Erasmus+ Gençlik Diyaloğu ‘İŞ'te Genç, İŞ'te Yozgat’ ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttükleri ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı projelerin Politika Öneri Belgesini sundu. Uğuz, ziyaretlerde derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı, kurumlarla birlikte yapabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. •Rabia Şahin•

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