Bilgilendirme yaptı

Sendika binasındaki toplantıya Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız başkanlık etti. Zararsız, işyeri sendika temsilcilerine Ekim ayı ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Taşeron işçiliğine karşı 2003 yılından başlayarak kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, Cumhurbaşkanının gayretleri, dönemin Başbakanı ve Bakanlarının desteğiyle çıkarılan 696 sayılı KHK’yla, 1 milyona yakın taşeron emekçisinin Yerel Yönetimler ve Kamuda işçi statüsünde istihdam edildiği hatırlatıldı. Ancak taraflarla hiç konuşulmadan, paylaşılmadan, son dakika müdahalesiyle 696 sayılı KHK’yla 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. madde ve bunun 3. fıkrasıyla, taşerondan kadroya geçen emekçilerin istemedikleri sendikalara üye olmaya itildiği ileri sürüldü. İşçileri yeniden sendika seçme kargaşası içine iten düzenlemenin, sendikal özgürlüklere aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Çalışma hayatında yeni bir kargaşaya yol açacak, iş barışı ve iş huzurunu bozacağının altı çizilerek, ‘’Taşeron işçilerine sahip çıkarak mücadeleyi onlarla birlikte uzun yıllardır başarıyla yürüten sendikaların üye kaybına, bu mücadelede yer almayan sendikaların ise hak etmediği ölçüde üye kazanmasına ve haksız rekabete yol açacaktır’’ denildi.