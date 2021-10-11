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Bilgilendirme yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyumculara yetki belgesi verilmesine yönelik yönetmelik kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:40
Bilgilendirme yapıldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nın evsahipliğindeki bilgilendirme toplantısına katılan Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş bilgilendirmede bulundu. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, perakende ticaretin düzenlenmesi amacı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında kuyumculara yetki belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Arslan, ‘’Yönetmeliğin çıkmasıyla beraber hemen harekete geçerek kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren siz değerli üyelerimize tek tek ulaşarak bilgilendirme toplantısını organize ettik’’ dedi. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesinin, Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden kuyum işi yapan esnaf ve tacirlerin başvurusu üzerine, Ticaret Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden gerekli evrak incelemesi yapıldıktan sonra KTBS üzerinden onaylanacak veya reddedileceğini kaydetti. Belgeye başvuru için son tarihin 31 Aralık 2021 olduğunu hatırlatan Akdaş, ‘’Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacak. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecek. Bugün itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almak için KTBS üzerinden başvurmaları gerekiyor’’ diye konuştu.

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