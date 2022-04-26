Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Yozgat Bozok Üniversitesinin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için eğitim-öğretim kalitesini arttırma, bilimsel alanda dünya ölçeğinde etkili çalışmalar yapma, toplumsal ve ekonomik kazanımlar sağlayan etkin bilimsel araştırma ve projeler üretme, girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlama, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçları sağlayan bir yerleşke altyapısı oluşturma stratejik planına ve kalite politikasına bağlı olarak kalite odaklı yapılanmanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin üniversitenin kalite, misyon ve vizyonunu mutlaka bilmesi gerektiğine dikkat çeken Akın, “Yüksek Öğretimde Kalite Süreçlerinde kalite politikamız var. Üniversite olarak yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri, belirlediğimiz kalite politikası çerçevesinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz ise kalite süreçlerinde en önemli paydaşlarımızdan birisi. Üniversite olarak yapmış olduğumuz işleri kalite odaklılık çerçevesinde yapıyoruz ve Üniversitemiz 2022-2026 stratejik planını ‘Girişim Odaklı Üniversite’ olarak belirlemiştir" şeklinde konuştu.

Akın, Üniversite olarak kalite güvence sistemini tüm paydaşların katılımı ile yapılandırmak, öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetin odak noktası olarak görmek, bütün paydaşların en yüksek düzeyde memnuniyeti amaç edinmek, yaratıcılığı yenilikçiliği ve özgür akademik ortamı desteklemek, uluslararası düzeyde başarı ve tanınırlığını artırmak, milli kalkınmanın sürdürülebildiği için güncel bilgi ve teknoloji üretme hedefini gütmek, toplumsal duyarlılığı önemsemek ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek gibi konuların da kalite politikasının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Dr. Canan Koç ‘Öğrenci Merkezli Öğrenme’, Üniversite Akreditasyon ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Kanoğlu da ‘Eğitim Öğretim Süreçleri’ konularında yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

