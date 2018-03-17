Bilgilendirme toplantısı

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Emin Kurt, beraberindeki teknik heyet tarafından bölge halkına yapılacak olan Arazi Toplulaştırma Projesi hakkında bilgi verildi. Boğazlıyan’da 18 bin 720 dekar alana su sağlayacak olan Oğulcuk barajı 2019’da hizmete alınacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen baraj tamamlandığında bereketli toprakları suya kavuşturacak. Oğulcuk Barajı’nda yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj inşaatında, baraj gövde dolgusu ve kapama seddesi çalışmalar ise devam ediyor. Oğulcuk Barajı'nın hizmete girmesi ile ilçe tarımına çok ciddi katkı sağlanacak. Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı işi kapsamında da Oğulcuk Barajı rezervuarına su iletilecek. Oğulcuk Barajı Sulamasının inşaat ihale çalışmaları ise devam ediyor. Baraj, regülatör, iletim kanalı ve sulama ünitelerinden müteşekkil Oğulcuk projesinin bütün ünitelerine ait inşaatın eş zamanlı olarak 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bölge çiftçileri tarlalarını Oğulcuk Barajı'ndan sulayarak, daha az maliyetle, daha fazla ürün elde edecek. Bu projenin hayata geçmesi ile Boğazlıyan ziraatı hayat bulacak. Proje Boğazlıyan'ın gelişip kalkınması, hizmet ve yatırımlara kavuşması noktasında büyük pay ve katkı sağlayacak. Baraj ve sulamanın tamamlanması ile kıraç topraklardan bereket fışkıracak, üründe çeşitlilik artacak, çiftçimiz daha fazla kazanç temin edecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 2017 yılı birim fiyatları ile 734 lira gelir artışı sağlanacak. Proje ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 750 bin lira katkı verecek. Ayrıca proje ile 465 kişiye zirai istihdam alanı sağlanacak.