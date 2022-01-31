Bilgilendirme Toplantısı

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Yozgat Müdürlüğü işbirliğinde Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve temsilcileri ile işletme temsilcileri katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık tarafından Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Işık yapmış olduğu sunumda; “MKİ Hızlı Destek Programına, Başvuru kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler, en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar, www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek, online olarak başvuru yapabilecekler. Program kapsamında İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki İşletmelere, Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında Mikro Ölçekli İşletmeler azami 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de azami 5 kişi istihdam edebileceklerdir” ifadelerini kullandı.