Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bilgilendirme Toplantısı

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, KOSGEB İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olan; İmalat sektörü, Bilişim, Ar-Ge sektörü, Ticaret ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:36
Bilgilendirme Toplantısı

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Yozgat Müdürlüğü işbirliğinde Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve temsilcileri ile işletme temsilcileri katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık tarafından Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Işık yapmış olduğu sunumda; “MKİ Hızlı Destek Programına, Başvuru kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler, en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar, www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek, online olarak başvuru yapabilecekler. Program kapsamında İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki İşletmelere, Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında Mikro Ölçekli İşletmeler azami 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de azami 5 kişi istihdam edebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme ToplantısıYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberYerköyKosgebMikroKüçükölçekliIşletmelerHızlıDestekProğramıBilgilendirmeToplantısıTkdk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaban hayvanlarına rehabilite
Yaban hayvanlarına rehabilite
Bozdağ yeniden Adalet Bakanı
Bozdağ yeniden Adalet Bakanı
GENÇLiK MERKEZi CIVIL CIVIL
GENÇLiK MERKEZi CIVIL CIVIL
SEN'DE NEFES OL
SEN'DE NEFES OL
Bozdağ’ı yalnız bırakmadılar
Bozdağ’ı yalnız bırakmadılar
Valilik uyardı
Valilik uyardı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim