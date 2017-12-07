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-Bilgilendirme semineri

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından  ‘SGK ve Muhtasar Birleştirmesi’ konulu seminer düzenlendi.

-Bilgilendirme semineri

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından  ‘SGK ve Muhtasar Birleştirmesi’ konulu seminer düzenlendi.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Bilgilendirme semineri

Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, katılımcılara yürürlüğe giren muhtasar beyanname ve sigorta aylık bildirgesi konularında bilgiler verildi.
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, “Bu uygulama ilk olarak pilot il seçilen Kırşehir’de devreye girmişti.
Yılbaşı itibariyle tüm illerimizde uygulanacak. Bizde ilgilileri için bu seminer ile bilgilendirme faaliyetinde bulunmuş olduk” diye konuştu.

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