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Bilgilendirme programı düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü’nün organizesinde kadınlara yönelik kooperatifleşme ve süreçleri hakkında bilgilendirme programı düzenlendi.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:42
Bilgilendirme programı düzenlendi

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam ve İbrahim Oktay, Sürmeli Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Ünal ve kadınlar katıldı. Toplantıda kadın kooperatiflerin artmasıyla demokratik yönetim anlayışının kadınlar arasında da yerleşeceği, üreten kadınların aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.
Yapılan programda İl Müdürü Abdullah Neşeli, bu ve benzeri programlarla kadın kooperatifleri ile ilgili farkındalık oluşturmak, kadın istihdamının arttırılması ve gizli kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanması, kooperatif örgütlenme aracılığıyla kadın iş gücü istihdamının arttırılması, cinsiyete dayalı ayrımcılıktan kaynaklanan toplumsal engellerin azaltılarak, fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedeflendiğini söyledi.
Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, bu gibi faaliyetler kadın kooperatifleri arasındaki iletişim ağının güçleneceğini, mevcut girişimci kadınların kurduğu kooperatiflerin kapasitelerinin güçlendirilerek profesyonel işletmeler haline gelmeleri amaçlandığını ifade etti. Aktaş ayrıca kooperatif kurulmasına dair yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yaptı.
Sürmeli Kadın Kooperatif Başkanı İlknur Ünal ise, Sürmeli Kadın Kooperatifinin kurulma düşüncesi, kuruluş süreci ve aşamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

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