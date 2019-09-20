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Bilgilendirdiler

ÇAYIRALAN ilçesindeki Anaokulu Müdür ve öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’ı ziyaret ederek, bu yıl kayıt olan öğrenci sayıları, yaş grupları ve öğrenciler hakkında bilgi verdiler.

Bilgilendirdiler

ÇAYIRALAN ilçesindeki Anaokulu Müdür ve öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’ı ziyaret ederek, bu yıl kayıt olan öğrenci sayıları, yaş grupları ve öğrenciler hakkında bilgi verdiler.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Bilgilendirdiler

Anaokulu Müdürü Hafize Akpınar, iyi bir eğitim öğretim yılı geçireceklerini dile getirdi, ‘’Öğretmenlerimiz ile el birliği ile okulumuzdaki eksikler giderildi. Öğrencilerimiz için daha nezih bir eğitim öğretim alabilecekleri nezih bir mekan hazırlandı. Öğretmen ve veliler ile yapılan toplantıda öğrenciler için gerekli eğitim öğretim materyallerinin temini konusunda da velilerle uzlaşı içerisinde karar aldık’’ dedi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da, Anaokulu Müdürünün ve Öğretmenlerinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Anaokulu eğitiminin önemimden bahsetti, kurum olarak gereken desteği vereceklerinin altını çizdi. 
 

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