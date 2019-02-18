Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102715
ALTIN
224.768
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8182
EURO
5.9542

Bilgi yarışması ilgi gördü

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gençler arası bilgi yarışması ilgi gördü.

Bilgi yarışması ilgi gördü

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gençler arası bilgi yarışması ilgi gördü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
11 Okunma
Bilgi yarışması ilgi gördü

Bilgi yarışmasına 40 öğrenci grubu katıldı. Yarışmacılara, Coğrafya, Edebiyat, Müzik, Tarih, Sayısal Mantık, Spor, Güncel Konular, Genel Kültür ve Vatandaşlık alanlarından çoktan seçmeli sorular soruldu. Birbirleriyle kıyasıya yarışan gruplar arasından en fazla doğru cevabı veren Atatürk Anadolu Lisesi'nden katılan ‘Sefiller’ grubu birinci oldu. Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi grubu ikinci olurken, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan ‘Bilginler’ grubu ise üçüncülükle yetindi. Gençler Arası Bilgi Yarışmasında dereceye giren grupları kutlayan Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, yarışmacılara eğitimlerinde ve yaşamlarında başarı diledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay, Karargah açacak
Oktay, Karargah açacak
TARiHi DOKUYA KORUMA
TARiHi DOKUYA KORUMA
Dursun yönetimini tanıttı
Dursun yönetimini tanıttı
Canpolat’tan Yozgat’a selam
Canpolat’tan Yozgat’a selam
ADD’den ziyaret
ADD’den ziyaret
Sızdırılan liste değişiyor
Sızdırılan liste değişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim