Bilgi yarışması ilgi gördü

Bilgi yarışmasına 40 öğrenci grubu katıldı. Yarışmacılara, Coğrafya, Edebiyat, Müzik, Tarih, Sayısal Mantık, Spor, Güncel Konular, Genel Kültür ve Vatandaşlık alanlarından çoktan seçmeli sorular soruldu. Birbirleriyle kıyasıya yarışan gruplar arasından en fazla doğru cevabı veren Atatürk Anadolu Lisesi'nden katılan ‘Sefiller’ grubu birinci oldu. Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi grubu ikinci olurken, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan ‘Bilginler’ grubu ise üçüncülükle yetindi. Gençler Arası Bilgi Yarışmasında dereceye giren grupları kutlayan Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, yarışmacılara eğitimlerinde ve yaşamlarında başarı diledi.