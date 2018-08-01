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Bilgi yarışması

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda ‘Yaz Kur’an Kursları’ bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışması

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda ‘Yaz Kur’an Kursları’ bilgi yarışması düzenlendi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Bilgi yarışması

Yarışmada ilk üçe giren erkek ve kız öğrencilere ödülleri verildi. İl Merkezi ve köylerde bulunan Kur’an Kurslarında öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı.  Yarışmada kız öğrencilerden Nohutlu Baba Kur’an Kursu öğrencisi Gamze Gökçe birinci, Erginler Kur’an Kursu öğrencisi Gizem Güven ikinci, Naciye Afet Şahin Kur’an Kursu öğrencisi Amine Savaş üçüncü oldu. Erkek öğrencilerde ise Cevizlipınar Kur’an Kursu öğrencisi Mahmut Kaya birinci, Bozok Erdoğan Akdağ Kur’an Kursu öğrencisi Ahmet Fazlı Türidi ikinci Bilal Şahin Kur’an Kursu öğrencisi Beyazıt Yalçıntaş üçüncülük elde etti. Yarışmanın ardından katılımcı tüm öğrencilere İl Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, “Yaz Kur’an Kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz için düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bilgilerini yarıştırdı. İl Müftülüğü olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekliyoruz. Yaz boyunca öğrettiğimiz bilgilerin kalıcı olması adına bilgi yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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