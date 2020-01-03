BiLGi VERDiLER

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği, Polis Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurulunun işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Şehir ve Güvenlik' sempozyumuna katıldı. Başkanlar, toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, ilçelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verip, projelerini anlatıp, destek istediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Site kültürü bizi kültürümüz değil. Ne yazık ki site kültürü anlayışı, ülkemizde egemen olmaya başladı" dedi. Erdoğan, "Şehir kavramının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Bizim medeniyetimizde şehir, cennet tasavvurunun bir parçasıdır. Şehir ile insan arasındaki ilişkiyi anlatan Göbeklitepe kültür hazinesinin büyüklüğünün de işaretidir. Son dönemde mahalle kültürünü yeniden güçlendirmeye yönelik adımları yakından takip ediyorum. Bugün sayıları 20 bini bulan bekçilerimiz sayesinde vatandaşlarımızın başlarını daha huzurlu yastığa koyabildiğini biliyorum. Mahalle kültürümüzün diğer unsurlarını da hayata geçireceğiz. Site kültürü bizim anlayışımız değil ama bu anlayış hakim olmaya başladı’’ diye konuştu, uyarılarda bulundu.