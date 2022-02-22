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Bilgi verdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

22 Şubat 2022 Salı 00:43
Bilgi verdi

Vali Ziya Polat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fuat Oktay’a teşekkür edip, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

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