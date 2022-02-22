Vali Ziya Polat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fuat Oktay’a teşekkür edip, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•
22 Şubat 2022 Salı 00:43
Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Ziya Polat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fuat Oktay’a teşekkür edip, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•